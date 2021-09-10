Bilecik'te bir okulda 3 öğrenci korona virüse yakalanınca sınıf karantinaya alındı

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Bilecik'te yatılı bir okulun yatakhanesinde kalan 3 öğrenci korona virüs (Covit19) testleri pozitif çıkınca bir sınıf karantinaya alındı.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Okullar mevkiinde Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi yatakhanesinde kalan öğrencilerde korona virüs (Covit19) belirtileri gözüktü. Okul yönetimi hemen bu öğrencilere PCR testi yaptırdı. 3 öğrencinin testi pozitif çıkınca sınıf öğrencileri karantinaya alındı. Öğrenciler evlerine gönderilirken, 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.

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