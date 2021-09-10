Bozüyük’te bir sınıf öğrencileri karantinaya alındı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İMKB Anadolu Lisesi’nde 3 öğrencinin Covid19 korona testinin pozitif çıkması sonucunda bir sınıf öğrencileri karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, İMKB Anadolu Lisesi 10A sınıfında 3 öğrencinin korona testinin pozitif çıkması sonucu sınıf karantinaya alındı. Bozüyük itfaiye ekiplerinin yardımları ile sınıf hijyen kurallarına dikkat edilerek boşaltılarak ilaçlandı. Sınıf öğrencilerinin 14 gün süreyle evlerinde karantina altına alınacakları belirtildi.
Diğer taraftan öğrencilerin korona virüsü nerden kaptıkları araştırılırken aynı zamanda okulun müdür yardımcısının da koronaya yakalandığı iddia edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.