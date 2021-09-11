Rektör Beydemir, esnaf temsilcileriyle buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kentte faaliyet yürüten esnaf, apart işletmesi ve kafeterya işletmesi temsilcileriyle bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi senato toplantı odasında gerçekleşen toplantıya apart işletmecilerini temsilen Mehmet Turhan ve Atahan Ateş, Bilecik TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ersel Emiroğlu ile Giyim ve Mensucatçılar Odası Başkanı Haşim Balcı katıldı. Üniversitenin 20212022 akademik yılında yüz yüze eğitim yapılması kararının ardından sektör temsilcileri ile bir araya gelen Rektör Beydemir, konuklarına üniversitenin yeni dönem için yapılan hazırlıkları anlattı. Toplantıda ayrıca, kentteki barınma olanakları, sosyal ve kültürel faaliyetler ile öğrencilerimiz için sağlanan imkanlar değerlendirildi.

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