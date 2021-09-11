Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi’ne layık görüldü.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin açıklamaya göre, sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma hedefiyle dâhil olduğu ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi’ne layık görüldü. Açıklamada, görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Edip Avşar, Üniversite olarak faaliyetlerine ilişkin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini doğru yönetmenin büyük bir sorumluluk olduğunu aktardı. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çalışmaya devam ettiklerini belirten Avşar, “Sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolunda atılması gereken en önemli adımlardan biri olan atık yönetimi, üniversitemiz kampüsünde Sıfır Atık Koordinatörlüğümüz, personelimiz ve öğrencilerimiz tarafından özverili şekilde yürütülmektedir. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden yapılan başvuru neticesinde, bakanlık tarafından gerekli incelemeler yürütülmüş ve gerekli sistemi kuran Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

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