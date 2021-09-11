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Pazaryeri Belediyesi'ne 750 bin liralık bir hibe desteği daha

İHA

Pazaryeri Belediyesi'ne 750 bin liralık bir hibe desteği daha

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi'ne bakanlıklar tarafından sağlanan hibe desteklerine bir yenisi Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi.
Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kazıcı ve yükleyici, kamyonet ve süpürgeden oluşan üç aracın yanı sıra 150 bin liralık konteyner hibesi alan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin bu seferde 750 bin liralık 15 bin 380 metre karelik parke taşlarını ilçeye kazandırdı. Pazaryeri Belediyesi'nin parke taşları için aldığı 750 bin liralık hibe ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı hibe 2 milyonu geçti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tekin, “Sevdamız Pazaryeri diyerek verimli bir güne daha kilitli parke taşı hibe desteği alarak başlamakta ayrı bir güzel. Bakanlığımızdan toplam 15 bin 380 metrekare kilitli parke taşı bordür için 750 bin Türk Lirası hibe desteği ilçemize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başta olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, İl Başkanımız Serkan Yıldırım'a, hemşehrimiz Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'e, milletvekilimiz Selim Yağcı'ya desteklerinden dolayı ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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