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Bakanlar Çavuşoğlu ve Dönmez, Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz”

İHA

Bakanlar Çavuşoğlu ve Dönmez, Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz”

Bilecik’te 740’ıncı Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenliği’nin ikinci gününde düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldı.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde her yıl Eylül ayının ilk haftasında Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’yi anmak için tören düzenleniyor. Bu yıl 740’ıncısı gerçekleştirilen Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin ikinci gününde düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Ak Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Söğüt Hükümet Konağı önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter marşı eşliğinde Ertuğrul Gazi’nin Türbesi’ne gelerek dua okudu. Ardından tören için hazırlanan alana gelen bakanlar, vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Türk Yıldızları’nın Söğüt semalarındaki gösterisiyle adeta nefesleri kesti. Açılış konuşmalarıyla devam eden anma töreni, kılıç kalkan ve mehteran gösterisiyle son buldu.

“Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye için her alanda üreten, kendine güvenen ve tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülke olmak istiyoruz”
Törenin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Söğüt, Malazgirt’te başlayan yürüyüşün, tüm dünya için barış ve huzuru doğurduğu bir medeniyet beşiğidir. Söğüt’ün ruhu, Alperenlerin maneviyatı ve Ertuğrul Gazi’nin hedefleri, milletimizi 7 iklime hakim kıldı. Osmanlı’nın bir çadırda başlayan hikayesi Söğüt’ün enerjisiyle 7 iklime yayıldı. Bu manevi ortam Saraybosna’dan Yemen’e, Akdeniz’den Hazar’a kadar tüm coğrafyamızı şefkati ve merhametiyle sarıp sarmaladı. Tarih boyunca mazlumların koruyucusu, barış ve selametin yeryüzündeki gölgesi ve 77 milletten herkes için sığınılacak güvenli bir liman olan milletimiz, bu toprakların irfanı ve maneviyatıyla mayaladığı Türkİslam ruhunu burada inşa etmeye başladı. Alperenlerin ayak izini, Hayme Ana’nın yüceliğini ve ceddimiz Ertuğrul Gazi’nin yiğitliğini aldığı bu topraklar, ilelebet milletimizin kalbi olacak. İşte bu anlayışla Anadolu’nun rüzgarını, güneşini, suyunu enerjiye dönüştürmek; yer altı kaynaklarımızı milletimize sunmak için büyük bir gayret içindeyiz. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye için her alanda üreten, kendine güvenen ve tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülke olmak istiyoruz” dedi.

“Hamdolsun bizim de köklerimiz sağlam”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Bu büyük medeniyetin çocukları olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bugün hepimize güç ve ilham veren; Kayı’nın töresi, yörüğün adabı, Edebali’nin ahlakıdır. Alperenlerin Serdar’ı Ertuğrul Gazi’nin otağında yanan o ateşin ışığı bugün bizlerin yolunu aydınlatıyor. Osman Gazi’nin rüyasında gördüğü gibi kökleri sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır, tüm dünyayı kaplar. Hamdolsun bizim de köklerimiz sağlam. Bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz. Diğeriyle tüm dünyayı siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işliyoruz. Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Balkanlar’a, ecdadımızın ahlak, adalet ve insaniyet taşıdığı coğrafyalarda bu şanlı millet için gururla boy gösteriyoruz. Gerek ülkemizde gerek bölgemizde gerekse dünyada güvenlik, huzur, refah, adalet ve kalkınma için gece gündüz çalışıyoruz. Hem sahada hem de masada hak edene hak ettiği gibi davranıyoruz. Gerektiğinde oyunu kuruyor, gerektiğinde bozuyoruz. Güçlünün değil, haklının hakim olduğu, daha adil bir dünya için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ertuğrul Gazi’nin sancağını gururla taşıyoruz. Mazlumun yanında, adaletsizliğin karşısındayız. Çünkü ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ve ‘Türk beklenendir’. Biliyoruz ki tüm mazlumların gözleri üzerimizde” ifadelerini kullandı.
Konuşmasını tamamlayan Bakan Çavuşoğlu’na alp kıyafeti ve kılıç hediye edildi.

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