Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Söğüt şenliklerine katıldı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: "Türkiye’sine uzanan tarihimiz boyunca ne zaman bir şer varsa orada tarihe adını altın harflerle yazdıracak bir er de vardır" "Vatan, millet, bayrak aşkıyla pişilen ocakta sanılmasın ki yiğitler birbirinden ayrıdır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bu yıl 740'ıncısı kutlanan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri katıldı. Demircan, "Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin geçmişten geleceğe kurduğu gönül köprüsünün daim olmasını diliyor, toprağı bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızı bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde her yıl Eylül ayının ilk haftasında Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi’yi anmak için tören düzenleniyor. Bu yıl 740’ıncısı gerçekleştirilen Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin ikinci gününde düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Ak Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"Vatan, millet, bayrak aşkıyla pişilen ocakta sanılmasın ki yiğitler birbirinden ayrıdır"

Burada bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Ülkemizin dört bir yanından gelerek Ertuğrul Gazi atamızın yurdu, asil Türk boylarının kadim şehri Bilecik'te ecdadın izinde buluştuğumuz önce toprak, sonra bayrak ülküsüyle, evvel hak, sonra insan sevgisiyle, daima adalet, hoşgörü, kardeşlik ve medeniyetle yürüdükleri yolda bugünlerimizi var eden kahraman ecdadımızın aziz hatırasını sizlerle bir arada, böylesi anlamlı bir etkinlikte yaşatmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Başımızı dik tutan bu gurur; asırlar önce bir çınar gölgesine ekilen bağımsızlık tohumunun, üç kıtada ve yedi iklimde hüküm süren cihan devletine varışının ve ardından kurtuluştan kuruluşa uzanan milli mücadelemizin zaferle şahlanışının eseridir. Vatan, millet, bayrak aşkıyla pişilen ocakta sanılmasın ki yiğitler birbirinden ayrıdır. Söğüt’te Ertuğrul Gazi’dir, Malazgirt’te Alparslan, İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Kocatepe’de Gazi Mustafa Kemal’dir onlar. Kökümüz mazide, gözümüz atide asırlar boyu var olduğumuz şu gök kubbede yüreğindeki gözü peklikle bizlere toprağı vatan kılan, münevverlik timsali Ertuğrul Gazi atamızın izinden giden kahraman ecdadımızın mirası her bir Türk ferdinin ruhunda bugün bir iftihar vesilesi olarak aynı ateşle yankı bulmaktadır" dedi.



"Türkiye’sine uzanan tarihimiz boyunca ne zaman bir şer varsa orada tarihe adını altın harflerle yazdıracak bir er de vardır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, konuşmasına Cengiz Han'ın, 'Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır' sözleriyle devam ederek, "Bizler biliyoruz ki, Söğüt topraklarında hamiyet ve faziletle verilen bağımsızlık mücadelesinden bugünün güçlü Türkiye’sine uzanan tarihimiz boyunca ne zaman bir şer varsa orada tarihe adını altın harflerle yazdıracak bir er de vardır. Çivinin kurtardığı nalda Hayme anamızın izi, nalın kurtardığı atta Şeyh Edebali'nin sesi, atın kurtardığı insanda Hakk’ın rahmeti ve ülkeyi kurtaranda Ertuğrul Gazi’nin bilgeliği ve yiğitliği saklıdır. Bugün birlik ve beraberlikle aynı bayrak altında refah içinde yaşıyorsak bunu, işte böylesi şanlı bir tarihin sahiplerine borçluyuz. Güneşi bayrak, göğü çadır eyleyen, kısraklarını uçsuz bucaksız ovalara süren, pusatlarını yay eyleyip ordularını gür kılan, vatanı dardan kurtaracak vesileye yaren olan, sefer ile yükümlü zafer ile şad olan, 'And olsun ki; üstte mavi gök, altta yağız yer yarılmadıkça zulme boyun eğmeyeceğim' diyen Ertuğrul gazi atamızın, tevhidin ruhunun adalet olduğunu gösteren mirasının yarınlara taşınacağından şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle 740'ıncısını idrak ettiğimiz Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin geçmişten geleceğe kurduğu gönül köprüsünün daim olmasını diliyor, toprağı bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızı bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

