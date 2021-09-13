Üniversite personeline KVKK eğitimi verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personele Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) eğitimi verildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi genel sekreterliği tarafından gerçekleştirilen eğitimde 6698 sayılı KVKK kapsamında kurum olarak atılması gereken adımlar, yapılacak çalışmalar ele alındı. Program Şeyh Edebali Üniversitesi kapalı spor salonunda 4 oturum halinde gerçekleşti. KVK Uzmanı Avukat Erdem Erdoğan'ın yaptığı sunumla seminere katılan personele, KVKK’nın amaç ve kapsamı, kişisel veri, özel nitelikli tanımı, kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları, veri sorumlusunun görevleri ve veri sorumluları sicili silme, yok etme, anonimleştirme, verilerin aktarılması; hak ve yükümlülükler, yaptırımlar (suçlar ve kabahatler), kişisel verilere ilişkin kanun ve mevzuatlar, kişisel verilere ilişkin kanun ve mevzuatlar ile veri işleme envanteri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Avukat Erdoğan, KVKK kanununa ilgin bulunduğu açıklamada, “Akademik ve idari insan kaynağımızın gelişimini destekleyen bu gibi etkinliklerin de devamı dileyerek, emek verenleri kutluyorum" dedi.

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