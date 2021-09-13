Bilecik'te 12 kilo esrar ele geçirildi

Bilecik'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 11 kilo kubar, 1 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbarat neticesinde 2 şahsın yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüpheli 2 şahısların evinde ve bahçesinde yapılan aramada 10 kilo 943 gram kubar esrar, 1 kilo 250 gram toz esrar, 86 kök kenevir bitkisi ve 36 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.