Bilecik'te 12 kilo esrar ele geçirildi

Bursa'da incir yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 11 kilo kubar, 1 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbarat neticesinde 2 şahsın yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüpheli 2 şahısların evinde ve bahçesinde yapılan aramada 10 kilo 943 gram kubar esrar, 1 kilo 250 gram toz esrar, 86 kök kenevir bitkisi ve 36 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.