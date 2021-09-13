Kayıp alzheimer hastası 3 gün sonra bulundu

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´in Osmaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası Fikri Özyılmaz (65), AFAD ve jandarma ekiplerince köyünden 4 kilometre uzaklıkta baygın halde bulundu. Özyılmaz, tedaviye alındı.

Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde oturan alzheimer hastası Fikri Özyılmaz, 3 gün önce evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Özyılmaz´ı bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD Bilecik, Bursa Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) ve sivil arama kurtarma kuruluşlarından gelenlerle birlikte arama başlatıldı. AFAD Bursa Müdürlüğü´nden getirilen iz takip köpeğinin de desteğiyle Özyılmaz, köyüne 4 kilometre uzaklıktaki bir kayalıkta baygın halde bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özyılmaz, tedavisi için Osmaneli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-09-13 18:45:48



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