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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te okul servisleri denetlendi

İHA

Bilecik'te okul servisleri denetlendi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri okul servisleri denetlendi.
20212022 eğitimöğretim döneminin başlaması sebebiyle Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan yerlerde okul servisleri denetlendi. Eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülmesi, taşımalı eğitim ile okullara gelen öğrencilerimizin güvenle okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla jandarma asayiş ve trafik timlerince okul servislerine denetimlerin devam edileceği bildirildi.

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