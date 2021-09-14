Osmaneli'nde çöplük alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Bölgeden yüksek gerilim hattının geçmesi nedeniyle 2 saat süren elektrik kesintisi, enerjinin farklı bir hattan verilmesiyle sona erdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki çöplük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yüksek gerilim hattının geçmesi nedeniyle ilçe genelinde tedbiren yaklaşık 2 saat süren elektrik kesintisi, enerjinin farklı bir hattan verilmesiyle sona erdi.

İnönü Mahallesi Kuşlar Kalesi mevkiinde bulunan çöplük alanda dün gece alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Bilecik ve Osmaneli Orman İşletme Şefliği, Osmaneli, Vezirhan ve Bayırköy belediyelerinin itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, söndürme çalışmaları ile yangının ormanlık alana sıçramasına engel oldu. Ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışmasına yaptı.



"Kısa sürede kontrol altına alarak söndürdük"

Yangın hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli rehabilitasyonunu yapmaya başladık. Bilecik Belediyeler Birliğiyle olan anlaşmamız üzerine çöplerimizi zaten Bilecik'e gönderiyoruz. Daha önce atılan çöplerdeki gaz birikmesi sonucu bir yanma oluştu. Onu da kısa sürede kontrol altına alarak söndürdük. Bu alanı tamamen rehabilite ederek, orman alanına çevirmeyi planlıyoruz" dedi.

Öte yandan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy da olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını takip etti.

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