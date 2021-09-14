Bakan Yardımcısı Eldemir'den sağlık çalışanlarına ziyaret

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Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Eldemir, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'dan il geneli hakkındaki sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından UMKE ve 112 personelinin ziyaret eden Eldemir, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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