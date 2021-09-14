Milletvekili Yağcı’nın acı günü

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AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın eniştesi hayatını kaybetti.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın ablası Sevilay Erhun’un eşi Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un amcası emekli müftü Cahit Erhun yakalandığı korona virüs (Covit19) nedeniyle hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Cumalı Köyü’nde köyünde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, sosyal medya hesabından, "Bu akşam eniştem olmanın ötesinde bir abiyi bir gönül insanını son devrin vatanını milletini bayrağını canından çok seven bir kanaat önderini emekli müftü Cahit Erhun’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenabı Mevlam rahmet eylesin mekanı cennet makamını âli eylesin. Allah bu korona illetinden hepimizi korusun" dedi.

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