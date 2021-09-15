Zabıtadan pastane ve fırın denetimi

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Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent gelindeki bazı şikayet olan pastane ve fırın denetim yaptı.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler, fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları ve maske konusunda işletmeleri denetleyerek, esnafı da Covit19 tedbirleri genelgesi hakkında bilgilendirdi. Ekipler tarafından, satış sırasında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulanırken, yeni tip korona virüs tedbirlerine uymayan veya dikkat etmeyen işyerlerine gerekli uyarılar yapıldı.

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