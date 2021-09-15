İşliyen’in Bilecik temasları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti.

Bir takım açılışlara katılmak için Bilecik'e gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette kurumlar arasında ortak yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Beydemir, “Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen beyefendiye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diyerek üniversitenin anı tabağını hediye etti. İşliyen ise, Rektör Beydemir’e kitap hediyesinde bulundu.

Öte yandan İşliyen’in ziyareti sırasında Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Bilecik Müftüsü Ali Erhun da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.