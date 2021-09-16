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Bilecik'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında kurulan stantlarda bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında stant kuruldu. Bilecik, Bozüyük ilçesi Vezirhan ve Dodurga beldeleri kurulan 'Narko Nokta' stantlarında uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorunu ve önerileri gibi konularda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması kapsamında kapsamında 970 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca stantlarda amaca uygun broşür ve materyaller dağıtıldı.

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