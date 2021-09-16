AFAD tarafından yangın tatbikatı verildi

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Bilecik'te özel sektör kuruluşlarına Bilecik AFAD tarafından yangın eğitimi verildi.

Bilecik AFAD İl Müdürlüğü personelince il genelinde özel sektör kuruluşlarında 'Sivil Savunma Planı'nda görev verilen servis personeline yönelik uzaktan video konferans yöntemiyle eğitim verildi. Ardından bu personellere deprem ve yangın tahliye tatbikatları ve yangın söndürme tatbikatları verilerek, 'Sivil Savunma Planı' eğimleri son buldu.

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