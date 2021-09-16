Bakan Yardımcısı Demircan'dan Osmaneli'ne destek sözü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Osmaneli'nde tarihi mekanları gezerek destek sözü verdi.

Bir takım ziyaretler için Bilecik'in Osmaneli ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan,

konakları, camileri, kilisesi, köprüleri, kale ve gözetleme kuleleri, sarnıçları, su kanalları, tarihi yolları, höyükleri gezdi. Demircan'a, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan eşlik etti. Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerine uğrayarak tesis hakkında Başkan Şahin'den bilgi alan Bakan Yardımcısı Demircan, tesislerin büyütülmesi için önerilerde bulundu.



"Bakanımız restorasyonu tamamlanmış olan konaklarımızı ziyaret etti"

Yapılan ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Osmaneli tarihi konakları, camileri, kilisesi, köprüleri, kale ve gözetleme kuleleri, sarnıçları, su kanalları, tarihi yolları, höyükleri, tümülüsleri, nekropolleri gibi bir çok tarihi ve kültürel varlıkları ile turizmde yükselen değer. Bu değeri ilçemize ekonomik katkı sağlayacak çizgiye çekmek için her olanağı değerlendiriyoruz. 3 dönem İstanbul Beyoğlu'da başarılı belediye başkanlığı yapmış ve özelliklede tarihi evleri ve eserleri örnek projelerle ayağa kaldırmış, şu an Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı ilçemizde ağırladık. Bakanımız restorasyonu tamamlanmış olan konaklarımızı ziyaret etti. Bakanlığımızın destekleri ile devam eden kütüphane ve kütüphane cafe yatırım sürecinin hızlandırılmasını talep eden bakanımız, restorasyonu yapılacak Aya Yorgi Kilisemizi ziyaret etti. Kültür merkezi ve açık müze olarak hizmet görecek kilisemizin restorasyonuna destek sözü verdi" dedi.

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