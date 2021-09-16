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(ÖZEL) Şeyh Edebali Türbesinde 2 aylık restorasyon çalışması sona erdi Çatı, ahşap ve iç duvarlarındaki restorasyonun ardından türbe yeniden ziyarete açıldı Restorasyon yapan firma sahibi Gökhan Sökmen "Türbemizin ahşap çalışmasını orijinalliğiyle muhafaza ederek tamamladık"

İHA

(ÖZEL) Şeyh Edebali Türbesinde 2 aylık restorasyon çalışması sona erdi Çatı, ahşap ve iç duvarlarındaki restorasyonun ardından türbe yeniden ziyarete açıldı Restorasyon yapan firma sahibi Gökhan Sökmen "Türbemizin ahşap çalışmasını orijinalliğiyle muhafaza ederek tamamladık"

Bilecik'te pandemi öncesi yılda 1 milyona yakın insanın ziyaret ettiği Şeyh Edebali Türbesi, yaklaşık 2 aylık restorasyon çalışmasının ardından tekrar ziyarete açıldı.
Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi, 9 yılın ardından çatı, ahşap ve iç duvarlarında 2 aylık süren bir restorasyon çalışması yapıldı. Bu süre zarfından ziyarete kapanan türbe yeniden ziyarete açıldı. Yapılan restorasyon çalışması hakkında bilgi veren ve 3 projesi Kültür Bakanlığı tarafından ödüle layık görülen restorasyon yapan firma sahibi Gökhan Sökmen, "Şeyh Edebali Türbemizin ahşap çalışmasını orijinalliğiyle muhafaza ederek çalışmalarımız sona erdi. Türbe çatılarımızda eskisi gibi horasan sıva çalışması ile bir tadilat yapıldı. Türbemizin çıkışında sağ tarafındaki alan bir bahçe ve türbeye uygun bir kamelya yaptık. Türbemizin içinde yapacağımız raspa çalışmalarımız da mevcut. Çatıyla alakalı olan akan yerleri bitirdikten sonra içerde de bir boya çalışmamız mevcut. 2012 yılından sonra hiçbir şekilde yenileme çalışması yapılmadığı için ahşapların erozyona uğraması ve ahşapların üzerindeki erozyon ve su birikiminden kaynaklanan ahşap çalışmalarını yeni yapmış olduğumuz bu yenileme çalışması içine de dahil edeceğiz. Şuanda bunların hepsini yapmış olduğumuz 1'inci sınıf zımparayla ve yapmış olduğumuz birinci sınıf boyayla bu tadilatlarımızın hepsini en iyi bir şekilde en kaliteli şekilde gerçekleştirdik" dedi.
Öte yandan restorasyon çalışmalarının haricinde Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü restoratörleri tarafından mezar taşları da onarıldı. Bunun yanında çalışmaların tamamlanmasının ardından Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu koordinasyonunda türbe içerisinde bulunan sandukalar ve örtüleri, duvar süslemeleri aslına uygun hale getirilmesi çalışmaları başlayacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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