Bilecik'te TBM projesi tanıtıldı

Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, 115 Yeşilay danışma hattına müracaat eden kişilere psikolojik ve sosyal desteği uzmanlarca sağladıklarını belirterek, "Bilecik'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) eski devlet hastanesi yerleşkesinde KETEM binasının 2'inci katında" dedi.

Başkan Tekelioğlu, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitim (TBM) projesi hakkında bilgi veren Tekelioğlu, Türkiye genelinde 101'inci yılını, Bilecik'te ise 2'inci yıllarını geride bıraktıklarını söyledi. TBM'nin ise ülkenin sosyolojik yapısını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bağımlılıklarla mücadelede etkin bir eylem planı olarak hayata geçirildiğini anlatan Tekelioğlu sözlerine şöyle devam etti;

"TBM'nin çocuk ve gençlerin bağımlılık risklerinden uzak, daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla toplumun bağımlılık türleri ile ilgili bilinç düzeylerini arttırmayı hedefleniyor. Program, dünya üzerinde çeşitli uygulama örnekleri bulunan ve bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık sürecine girme riskini en aza indirmeye yönelik hazırlanmış bilimsel temelli bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı ile tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji gibi çeşitli bağımlılıklarla ilgili olarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın arttırılması ve bu maddelerin kullanımının bilgi ve bilinçle önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim programında kullanılan tüm içerikler Yeşilay Bilim Kurulunun da içinde bulunduğu profesyonel bir uzman kadro tarafından bilimsel temelli yaklaşım ile her yaş seviyesine uygun, kazanım temelli, bilimsel, kanıta dayalı ve modüler olarak hazırlanmıştır. Modüllere ait daha detaylı bilgiye www.tbm.org.tradresinden ulaşılabilir. Türkiye’de ilk defa bağımlılıkla mücadelede her yaş düzeyine hitap edecek kadar kapsamlı ve önleme temelli bir eğitim programı meydana getirilmiştir. Bu program ülkenin sosyolojik yapısı, ihtiyaçları ve mevcut eğitim sistemi göz önüne alınarak tüm illerde 'Türk Milli Eğitim Sistemi' ile bütünleşmiş bir model aracılığıyla, Halk Eğitim Merkezleri (Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık FOET 762) üzerinden başarı ile yaygınlaştırmaktadır. TBM kapsamında bugüne kadar 788 Rehber Öğretmen, Yeşilay tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle TBM Formatörü olarak yetiştirilmiştir. TBM Formatörleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenen 3 günlük bir hizmet içi eğitim programı ile 33.389 rehber öğretmeni TBM Uygulayıcısı olarak yetiştirmişlerdir. 33.389 TBM Uygulayıcısının her eğitim öğretim yılında 18 milyon kadar öğrenciye TBM içeriklerini ulaştırması hedeflenmektedir."

