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Tarihi Şeyh Edebali havzasının çehresi değişecek Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "700 yıl önceyi hissettirebilirsek doğru işi yapmışız demektir"

İHA

Tarihi Şeyh Edebali havzasının çehresi değişecek Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "700 yıl önceyi hissettirebilirsek doğru işi yapmışız demektir"

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 'Tarihi Edebali Havzası Yenileme Planı Fizibilite' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinin aşağı tarafında kalan ve 'Eski Bilecik' diye adlandırılan Şeyh Edebali Havzası'nda bir kalkınma ajansının 2020 fizibilite desteği ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bilecik İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesinin ortaklığında gerçekleştirilmesi planlanan projeyle ilgili toplantı düzenlendi.

"700 yıl önceyi hissettirebilirsek doğru işi yapmışız demektir"
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bu projenin çok ciddi bir iş olduğunu anlatarak, "İnsanlar türbeye yürürken o yüzyılların geçişini hissetmeli. Bu da bu ana çerçeve düşüncesinde işlenecek her şeyin doğru olduğunu düşünüyorum. Biz bunu insanlara hissettirebilirsek, aşağıya indiğinde 700 yıl önceyi hissettirebilirsek doğru işi yapmışız demektir. Olayın fizibilitesi yapılıyor. Çünkü gerçekten ciddi bir iş. Mali boyutları yapılacak işe göre küçük bile kalabilir. Tüm uygarlık tarihi açısından önemli bir iş. Hepimize hayırlı olsun. Hep birlikte el vererek bu işi yapıp uygarlık tarihine kazandırmış oluruz. Emeği geçen herkes muhtemelen tarihte iyi olarak anılır" ifadelerine yer verdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "179 bin liralık bir proje desteğiyle öncelikle projemizi akademik ve teknik anlamda uzmanlarla hazırlanan fizibilite haline getirerek daha sonraki aşamada da bakanlığımızın sokak sağlıklaştırma projeleriyle de bu alanı en uygun hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Türbeye inen yolda yapılacak çalışmanın Bilecik turizmi açısından önemli olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, "Proje hayata geçtiğinde 1,5 milyon turist ziyaret ediyor ama kalıcı turist gelmeye başlayacak. Konaklama için tesis yapalım demeye başlayacağız. Turizm Bilecik'in en öne çıkan, sanayinin de önüne geçen bir sektörü olacak" diye konuştu.
Proje Danışmanı Nuran Köse Çerçi'nin sunum yaptığı toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, bir kalkınma ajansının Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banu Çiçek Güngördü de katıldı. Proje kapsamında hazırlanacak 'Fizibilite Raporu' ile tarihi havzada planlanan çalışmaların ne derece uygulanabilir ve sürdürülebilir olduğu araştırılacak. Şeyh Edebali Türbe ve çevresi sokak sağlıklaştırma projesinin hayata geçmesiyle türbeye bağlantı güzergahında ve türbeye cephe veren kimliksiz yapılar tarihi niteliğe kavuşurken çeşitli fonksiyonlar yüklenerek alanın tarihsel kimliğini bütün olarak yansıtması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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