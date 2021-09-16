Aracında silah ele geçirildi, gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´in Söğüt ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde kalaşnikof ele geçirilirken, sürücü O.A. gözaltına alındı.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine O.A.´nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, kalaşnikof ile bu silaha ait şarjör ve 25 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü O.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-09-16 16:46:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.