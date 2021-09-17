Başkan Şahin, kurum müdürleri ve müteahhitleri dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte faaliyet gösteren kurum müdürleri ve müteahhitlerle bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi.

Belirli aralıklarla ilimizdeki sivil toplum kuruluşu, esnaf ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Şahin, ilimizdeki kurum müdürleri ve müteahhitler ile birlikte bir araya gelerek şehrimizdeki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen toplantı hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "İlimizdeki kurum müdürleri ve müteahhitler ile birlikte bir araya gelerek şehrimiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Amacımız, şehrimizdeki tüm dinamiklerle birlikte güzel çalışmalar ortaya koymaktır. Bu anlamda her meslek grubundan temsilcilerle bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Kurum temsilcileri ve müteahhitler de düzenlenen toplantının faydalı olduğunu belirterek, katkıları dolayısıyla Başkan Şahin'e teşekkür etti.

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