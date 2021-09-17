Pazaryeri’nde İlköğretim Haftası kutlamaları

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Pazaryeri ilçesinde 20212022 öğretim yılının 2.’inci haftasında düzenlenen programlar ile hafta kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinc'nin Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan program, Beşeylül İlkokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu programla devam etti. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, öğrencilerin şiirlerini okuması, Atatürk Çocukları Korosu ve 4.‘üncü sınıfların 1.’inci sınıfları "Okulumuza Hoşgeldiniz" karşılaması ile program sona erdi.

Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Müdür V. Emrah Turan’ın yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

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