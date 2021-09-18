İl Başkanı Yıldırım'dan öğrencilere çeşitli hediyeler

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentte eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım, 20212020 eğitimöğretim yılının başlamasıyla kentte eğitim veren okulları gezerek, başta öğrenciler ardından öğretmenlerle bir araya geldi. Okul bahçesinde çocuklara çeşitli hediyeler veren İl Başkanı Yıldırım, ardından öğretmenler odasına geçerek, idareci ve öğretmenlere 20212020 eğitimöğretim yılını başarıları geçmesini temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.