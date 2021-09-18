Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te, İstanbul yönüne giderken kontrolden çıkıp, yol kenarına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bilecik-İstanbul yolu Ertuğrul Gazi Tüneli mevkisinde meydana geldi. Bilecik´ten İstanbul yönüne giden Kudret A. (61) yönetimindeki 20 ZS 093 plakalı otomobil, kontrolden çıkması sonucu yolun sağ tarafındaki boşluğa devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Kudret A. ve araçta bulunan Ayşe A. (51), Ümmühan Ö. (73), Rümeysa K. (40), Hatice Ü. (44) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-09-18 15:35:57



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