"Bizim Kızlar" sezon öncesinde moral depoladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı sezon öncesinde moral depoladı.
20212022 sezonunda Bozüyük'ü 2. Lig'de temsil edecek olan takım, kulüp yöneticileri ve antrenörleri ile birlikte kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Ekim ayındaki maçlara son sürat hazırlanan "Bizim Kızlar" takımlarını ve Bozüyük'ü ulusal ligde en iyi şekilde temsil etmek için çok çalıştıklarını belirtti.
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