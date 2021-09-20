'Lefke Taşı' UNESCO Dünya tarihi mirasına girecek

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye ve Dünyada çok özel bir taş olan ve başta Haydarpaşa Garı'nda kullanılan tarihi 'Lefke Taşı'nın UNESCO Dünya tarihi mirasına gireceğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü hocalarında Prof. Dr. Namık Yalçın, Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı S. Sami Teymurtaş, Jeoloji Yüksek Mühendisi Onur Yılmaz ve Mimar Sinan Üniversitesinden Öğr. Görevlisi Özge Boso Hanyalı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i 'Lefke Taşı' konusunda ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "UNESCO Dünya mirası içinde yer alması önerilen 'Tarihi Lefke Taşı' değerli hocalarımızın, üniversitelerimizin, meslek odalarının büyük ilgisini çekiyor. 1971 yılında MekeceOsmaneli jeolojik yapısını tez konusu yapan İstanbul Üniversitemizin kıymetli bilim adamlarından Prof. Dr. Namık Yalçın ve beraberindeki heyet ile birlikte Lefke taşı ocaklarımızda incelemelerde bulundu. Türkiye ve Dünyada çok özel bir taş olan ve başta Haydarpaşa Garı olmak üzere Bostancı, Bebek camileri Eskişehir Vilayet Binası, Eski Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, ilçemizde ve bölgemizde camii, kilise, köprü, konaklar gibi yapılarda kullanılmış olan Lefke taşı UNESCO Dünya Tarihi Mirasına girmesi bizleri sevindirdi. İlçemize gelen değerli hocamıza ve heyetine çok teşekkür ediyoruz. Hocamız ve heyetiyle Lefke taşı konusunda çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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