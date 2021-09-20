"Tarihi Osmaneli Konaklarının Restorasyonları" projesi ödüle layık görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Tarihi Osmaneli Konaklarının Restorasyonları" projesi ödüle layık görüldü

İHA

"Tarihi Osmaneli Konaklarının Restorasyonları" projesi ödüle layık görüldü

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi hazırladığı "Tarihi Osmaneli Konaklarının Restorasyonları" projesi ödüle layık görüldü.
Bir derginin Türkiye genelindeki tüm belediyelerin yapmış olduğu projeleri aday göstererek başlattığı yarışmada yapılan oylama sonucuna "Tarihi Osmaneli Konaklarının Restorasyonları" projesi ödüle layık görüldü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ev sahipliği yaptığı ödül törenine eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile birbirinden başarılı 90 belediye başkanı katıldı.
Ödülü Osmaneli Belediyesi adına belediye basın birimi sorumlusu Süleyman Çakar alırken, bir değerlendirme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi yıkılmakta olan tarihi Osmaneli konaklarını tekrar turizme kazandırmak için yaptığı restorasyonlar ile bugüne kadar 75 adet konağa tekrar hayat verdi. Türkiye de çok beğeni kazanan ve takdir edilen bu çalışmamız güzel bir ödülle değerlendirildi. Yaptığı projelerle örnek alınan Osmaneli Belediyemiz daha önce de Marmara Belediyeler Birliğinden iki büyük ödül almıştı. Değişik organizasyonlarda da ödüller alan belediyemiz ilçemizi her alanda öne çıkarıyor. Ödüllerin Osmaneli halkının yaptığı tercihin ne kadar yerinde olduğunun da göstergesi olan 'Tarihi Osmaneli Konakları Restorasyon' projesi tüm belediye çalışanlarının eseridir" dedi.
Öte yandan ödülü Osmaneli Belediyesi adına belediye basın birimi sorumlusu Süleyman Çakar aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangın bölgesinde yaşayan köylülerin ihtiyaçlarını tespit ettiler Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen; "Güzelyalı, Değirmenli ve Belenobası köylerinde yanan ev sayısının diğer bölgelere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir"
YEREL HABERLER Yangın bölgesinde yaşayan köylülerin ihtiyaçlarını ...
Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı
'Lefke Taşı' UNESCO Dünya tarihi mirasına girecek
YEREL HABERLER 'Lefke Taşı' UNESCO Dünya tarihi mirasına girecek
100 klasik otomobil Bilecik’te buluştu Murat 124’e binerek şehir turu atan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "İlimizin tanıtılmasını sağlayan bu tür aktiviteleri önemsiyoruz’’ "Amacımız, yurdumuzun dört bir köşesindeki klasik otomobil severleri Bilecik’te buluşturmaktı"
YEREL HABERLER 100 klasik otomobil Bilecik’te buluştu Murat 124’e ...
"Bizim Kızlar" sezon öncesinde moral depoladı
YEREL HABERLER "Bizim Kızlar" sezon öncesinde moral depoladı
Kamu malına zarar veren şüpheliler cezalandırıldı
YEREL HABERLER Kamu malına zarar veren şüpheliler cezalandırıldı
Doğalgaz çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi
YEREL HABERLER Doğalgaz çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi
Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Bozüyük’te şap aşısı yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Bozüyük’te şap aşısı yapılmaya başlandı
Bilecik'te trafik kazası, 5 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası, 5 yaralı
Bilecik'te trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı
Kültür Bakanlığından Osmaneli'ne kütüphane ve modern etkinlik alanı sözü
YEREL HABERLER Kültür Bakanlığından Osmaneli'ne kütüphane ve modern ...
İl Başkanı Yıldırım'dan öğrencilere çeşitli hediyeler
YEREL HABERLER İl Başkanı Yıldırım'dan öğrencilere çeşitli hediyeler
Tekin’den Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Tekin’den Gaziler Günü mesajı
Otizm ve özel gereksinimli öğrencilerin hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Otizm ve özel gereksinimli öğrencilerin hayali gerçek ...
Bilecik'te öğrenciler ücretsiz taşınacak
YEREL HABERLER Bilecik'te öğrenciler ücretsiz taşınacak
Rektör Beydemir’in Bursa temasları
YEREL HABERLER Rektör Beydemir’in Bursa temasları
Başkan Bakkalcıoğlu’nun 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu’nun 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
UNESCO Dünya Tarihi Mirasına girecek Başkan Şahin, “'Lefke Taşı' Büyük ilgi çekiyor”
YEREL HABERLER UNESCO Dünya Tarihi Mirasına girecek Başkan Şahin, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.