Eylül ayı din görevlileri toplantısı yapıldı

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Bilecik İl Müftülüğü tarafından hey ay düzenli olarak yapılan din görevlileri toplantısı Hamidiye Camiinde gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığında Eylül ayı din görevlileri toplantısı, Dindar Mescidi İmam Hatibi Mesut Karabıyık’ın Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ‘Ahilik Haftası’ hakkındaki yazısı, afet farkındalık eğitimi, insan hakları eylem planı, temel insan hakları eğitimi, 20212022 eğitim öğretim yılı Kur'an kursları uygulama esasları, Kur'anı Kerimi anlama temel eğitim programı, cami tasarımı planlama ve diğer güncel konular görüşüldü.

Öte yandan toplantıya şube müdürleri, vaizler ve din görevlileri katıldı.

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