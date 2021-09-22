Bozüyük’te 'Koç Katım Töreni' düzenlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde "Koç Katım Töreni” düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunulması ile başlayan program da Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik’in küçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki öneminden bahsetti. Vali Vekili Kadirlioğlu "Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Koç Katımı, hayvan yavrularının, kışın soğuğa ve açlığa dayanıksız oluşlarından dolayı, yavrulama zamanlarının denetim altına alınması amacıyla sürülerden ayrılan erkek hayvanların sürüye geri salındığı zamandır. Ülkemizde EylülEkim aylarına rastlayan ve bir tür mevsimlik bayram niteliğinde yapılan Koç Katımı mevsimi yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Eski bir geleneğin tekrar canlandırılması adına koçteke katımının belirli bir dönemde yapılması ve doğumlarında belirli bir dönemde gerçekleşmesini, kuzularımızın da aynı büyüklükte ve sağlıklı bir görünüme sahip olmasına dikkat çekmek için bu organizasyonları önemli buluyorum" dedi.

Devamında konuşan Kaymakam Adem Öztürk ise Bozüyük ve Dodurga beldesinde hayvancılığın önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu ve geliştirmek için her türlü proje ve çalışmalarda bulunacaklarını belirterek, İl Müdürlüğünün çalışmalarından duyduğu memnuniyetlerini dile getirdi.

Ardından Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna söz aldı. Başkan Tuna, “Gerçekleştirdiğimiz bu törenle küçükbaş hayvancılığın belde adına ne kadar önemli bir gelir kalemi olduğunu göstermek aynı zaman da küçükbaş hayvancılıkta verimi arttırarak hem kazancımızı arttırmış hem de beldede tarım uğraşan nüfusumuzu tutmak istiyoruz" dedi.

İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise Bozüyük’te 287 işletmede 36 bin 500 adet küçükbaş ve 6 bin 150 büyükbaş hayvan varlığı bulunduğunu ifade etti. Tarım İl Müdürlüğü aracılığıyla 20162021 yılları arasında yüzde 50 hibe destekli olarak il genelinde toplam 294 Koç ve 18 teke olmak üzere Bozüyük’te toplam 106 koç dağıttıklarını söyleyen Yoldaş, bundan sonra da üreticilere her zaman destek olacaklarını belirtti ve koç katım mevsiminin üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program Dodurga Belediyesi sporcularının teakwando gösterileri ile devam ederken jürinin puanlaması ile ilk üçe giren koçları sahiplerine ödülleri ve sertifikalarının verilmesi ile son buldu.

Programa Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Kaymakam Adem Öztürk, İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

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