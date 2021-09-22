Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 511’e yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 33 adet artarak, 72 bin 511’e ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 35 bin 040 adeti otomobil, 12 bin 430 adeti kamyonet, 11 bin 331 adeti traktör, 8 bin 237’i motosiklet, 3 bin 192 adeti kamyon, bin 82 adeti minibüs, 887 adeti otobüs, 312 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan ülke genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 24 milyon 933 bin 974’e ulaştı.

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