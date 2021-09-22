Bozüyük’te altyapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük’ün sağlam ve sağlıklı bir altyapıya sahip olabilmesi için belediye ekipleri tarafından ihtiyaç görülen noktalarda gerçekleştirilen yeni kanalizasyon hattı yapım çalışmaları devam ederken su ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar da süratle gideriliyor. Devam eden çalışmalar kapsamında ayrıca yağmur suyu ızgara montajı yapılırken mevsim itibari ile yağışlar öncesinde yağmur suyu ızgaraları da temizleniyor. Ekipler altyapıda çeşitli nedenlerle meydana gelen arızalardan vatandaşların etkilenmemeleri amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürüyor.

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