20192020 eğitim öğretim yılında okullarda yürütülen nitelikli eTwinning projeleri için Bilecik'ten 28 okul ve 48 öğretmen ‘Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikası’ ile ödüllendirildi.
Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin Avrupa'da öğretmenler arası paylaşımının sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri ve yabancı dili kullanma becerilerinin arttırılmasını amaçlayan eTwinning faaliyetleri kapsamında 20192020 eğitim öğretim yılında okullarda yürütülen nitelikli eTwinning projeleri için Bilecik'ten 28 okulu ve 48 öğretmen 'Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikası' ile ödüllendirildi.
Öte yandan eTwinning Okulu unvanı ile ödüllendirilen 13 okul yöneticilerine eTwinning okul levhaları Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü tarafından takdim edildi.
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