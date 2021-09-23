Bilecik’te marketlerde hijyen ve fiyat denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki market ve gıda satış yerlerinde denetimlerde bulundu.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere sağlıklı ve güvenli hizmet almaları amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri, başta temizlik kontrolü olmak üzere, ürünlerin son kullanma tarihi, raf fiyatları ile etiket kasa fiyat eşleşmesi ve pandemi tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı konularında incelemelerde bulundu. Kurallara ve belirtilen şartlara uygun faaliyet göstermeyen işletme çalışanlarına uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan ekipler, denetimlerin belirli bir program dahilinde devam edeceği bilgisini verdi.

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