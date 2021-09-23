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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bilecik’e geliyor Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün: “Bilecik’te bir ilk gerçekleşecek”

İHA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bilecik’e geliyor Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün: “Bilecik’te bir ilk gerçekleşecek”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Eylül Salı günü birtakım ziyaretler için kente geleceğini belirterek, “Her mahallede kurulması sözünü verdiğimiz kreş açılışının ilkini gerçekleştireceğiz" dedi..
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanlığı binasında bir basın açıklaması yaptı. Tüzün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun birim başkanlarıyla birlikte toplantı yapacağını belirterek, “Katılımcıların birebir düşünceleri, talepleri, teklifleri Millet İttifakı iktidarından neler beklediğini soracağız. Bunların sorularına genel başkanımız cevap verecek. Türkiye de yaşanan bunca soruna çözüm bulabilme adına CHP öncülüğünde oluşturulacak Millet İttifakı'nın iktidarında neler yapılabileceğini Sayın Genel Başkanımız ve yöneticilerimiz ve bizler zaten kamuoyunda halkla birebir ilişki kurarak bunları anlatıyoruz. Bu bağlamda Sayın Genel Başkanımız her hafta bir ile ziyarette bulunuyor, geçtiğimiz haftalarda değişik illerimize ziyaretlerde bulundu. Bugün itibariyle Rize’ye gitti biliyorsunuz. Haftaya salı günü yani 28 Eylül’de Bilecik’te olacak. Buradaki amacımız ilimizde bulunan, il genelinde sadece Bozüyük’te değil, il genelinde ki, diğer ilçelerimizdeki tüm muhtarlarımız diğer ilçelerimizde bulunan sivil toplum örgütlerinin başkanları, meslek odalarımızın başkanları, ziraat odalarımızın başkanları, STK temsilcilerimiz gibi ve benzeri tüm katmanları ve aynı zamanda kanaat önderlerini Bozüyük'te toplayacağız. Onlara genel bir sunum yapacak. Genel sunumdan sonra buraya katılan tüm katılımcıların birebir düşünceleri, talepleri, teklifleri Millet İttifakı İktidarından neler beklediğini soracağız. Bunların sorularına genel başkanımız cevap verecek” dedi.

“Bilecik’te bir ilk gerçekleşecek”
Tüzün, açıklamasının devamında Bilecik Belediyesinin belki de Türkiye’de örnek teşkil edecek çok önemli, çok özel bir parkının açılışı gerçekleştireceklerini belirterek, “Bilecik için kanayan bir yara olan kanalizasyon ve altyapı projesinin temel atma töreni gerçekleşecek. Her mahallede kurulması sözünü verdiğimiz kreş açılışının ilkini gerçekleştirmiş olacak. Böylece saat 17.3018.00 itibariyle Sayın Genel Başkanımızı ilimizden uğurlayacağız. Partili partisiz, bize oy veren vermeyen hiçbir şekilde fark etmez çünkü geleceğin iktidarını, geleceğin Millet İttifakı idealarında neler yapılabileceğini en yetkili kişiden duymasını talep ediyoruz. Halkımızı bu etkinliklerimize davet ediyoruz. Çok sayıda milletvekilimizi, genel başkan yardımcılarımızı davet ettik. Bunlar da katılım sağlayacak ama sayı ve adet konusunda şu anda netleştirmemiz mümkün değil” ifadelerine yer verdi.
Tüzün, tüm Bileciklileri 28 Eylül Salı günü Atatürk Parkı açılışında gerçekleştirilecek mitinge davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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