Nihat Kara, Türkiye Kadınlar Basketbol Federasyon Kupası'nda görev alacak

Bilecik’te başarılı basketbol hakemlerinden Nihat Kara, Türkiye Kadınlar Basketbol Federasyon Kupası final grubunu yönetmek için davet edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan C Klasman Hakemi Nihat Kara, 26 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Kadınlar Basketbol Federasyonu Kupası final grubunu yönetmek için davet edildi. Daha önceleri de birçok müsabakada görev alan başarılı hakeme Bilecik Basketbol İl Temsilciliğinden tebrik edilerek, “Hakemimiz Nihat Kara’ya Basketbol İl Temsilciliği olarak başarılar diler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’e desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.

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