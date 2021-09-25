Bilecik vaka artışı olan iller arasında

İllere göre haftalık vaka sayısı haritasında artış gösteren iller arasında yer alan Bilecik’te vaka sayısı yüzde 29 artarak 259,70 oldu.

Bilecik'te vaka sayıları her geçen gün artarak devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 100 bin nüfusa karşılık vaka sayısını gösteren tabloya göre Bilecik'te 410 Eylül tarihinde 200,72 olan vaka sayısı 1117 Eylül tarihlerinde 259,7 ulaşarak yüzde 29’luk bir artış yaşandı.

Öte yandan Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü en az iki doz aşı olanların sayısının artmasıyla vaka sayısının düşeceğini anımsatarak aşı çağrısını yineledi.

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