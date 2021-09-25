(ÖZEL) 152 yıldır aynı tohumdan acı kırmızı biber üretip kurutuyorlar Bu biberin 8 aylık öyküsü var 50 yıldır biber dizen Müşerref Sünnetçi "Çok zahmetli, işkence gibi bir şey bu" "Tohumunu biz kendimiz üretiyor, ekip çimini yetiştiriyoruz"

Bilecik'in Çukurören köyünde 152 yıldır aynı tohumla üretilen acı kırmızı biberler, toplandıktan sonra köylüler tarafından balkonlarda, çatılarda, ev duvarlarında kurutuluyor.

Bilecik'e 9 kilometre uzaklıkta olan Çukurören köyünde senede yaklaşık 100 tona yakın pul biber üretimi yapılırken, köyde yaşayan hemen hemen herkes evinde kırmızı biber üretimi yapıyor. 7 ay önce diktikleri tohumlardan oluşan kırmızı biberleri toplayan köylüler, onları bir ipe dizerek kurutmaya bırakıyor. Bütün köyde kırmızı biberleri ipe dizen köylüler, ürünleri kuruttuktan sonra kırma makinesi ile pul biber haline getirecekler.



"Çok zahmetli, işkence gibi bir şey bu"

Bu işi 50 yıldır yaptığı anlatan Müşerref Sünnetçi, "Köyümüzde yaşlısı, genci, anadan doğan çocuk bunu diziyor. Tohumunu biz kendimiz üretiyoruz. Ekiyoruz, çimini yetiştiriyoruz. Bahçeye götürüp dikiyoruz. Çok zahmetli, işkence gibi bir şey bu. Ama bunu toptan veriyoruz, oradan 5, 10 kuruş para geliyor. Pandemiden dolayın 2 sene olacak neredeyse hasatlar düştü. Yaşlılara 65 yaş üstü olduğu için yasak geldi. Öyle olunca çok mal elde kaldı. Bir dizisi geçen sene 40 liradan başladı, 20 liraya kadar düştü. Marketler dükkanlar kapalı olunca mal gitmedi. Götürdüyseler de bıraktır oralara geldiler geri, satılmadı. Bir topu 40 lira 50 lira 30 lira alıcı ne alırsa. Bizim köyün izzeti böyle. Zorla ekmek kazanıyoruz. Biberin saplarını ayıklarız temizleriz kapaklarız, öğütme makinesine götürürüz öğütürüz. Güneş görmediği yerde kuruturuz. Paketler pazara götürürüz. Baharatçılara veririz" dedi.



"Bu biber 8 ayda oluşuyor"

Ekonomik değeri yüksek olan Çukurören biberinin son yıllarda fotoğraf sanatçılarının ve ekolojik turizmin bir parçası haline geldiğini anlatan Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, "Bu biberlerin ekim işlemi mart ayının sonunda, nisan ayının başında yapılır. Daha sonra sularız yetiştiririz. Mayıs sonu 15'inden sonra haşlarız. Mayıs, haziran, temmuz aylarında sulama ve kazması olur. Ağustos'un 15'inden önce toplamaya başlarız. Dizeriz, kuruturuz. Bu biberler 78 ayda meydana gelen bir şey. Köy genelinde 100120 ton olur bu biberden" dedi.

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