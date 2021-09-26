AK Parti'den köylere çıkartma

AK Parti Bilecik teşkilatı, merkeze bağlı Çavuşköy, Karaağaç, Erkoca ve Alpagut köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Teşkilata ziyaretler sırasında öncülük eden Bilecik AK Parti İl Başkanı Nail Öztürk, ziyaret ettiği köylerdeki vatandaşların taleplerini dinleyerek değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Bilecik'in her ilçesine ve köyüne gitmeye çalıştıklarını belirtti. Vatandaşlarla birebir ilgilenmeye gayret ettiklerini aktaran Öztürk, "Bu iş samimiyet işi. Siz samimi olduğunuzda, insanımız da size çok samimi davranıyor. Bizlere dertlerini sıkıntılarını söylüyor. Bizler de vatandaşlarımızın dertlerine çözüm arıyoruz" ifadesini kullandı.

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