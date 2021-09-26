Bilecikspor Kadın Futbol Takımı Sakarya’da galip gelmesini bildi

Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, Sakarya'yı 20 yendi.

Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Bilecikspor, lig öncesi yaptığı son hazırlık maçında Sakarya'yı 20 yendi. Sakarya Erenler Atatürk Stadyumu'nda oynana müsabakanın henüz 7. dakikasında Cansu Şahin golüyle Bilecikspor durumu 10’a getirdi. Bu golden karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarı orta saha ikili mücadele ile devam ederken, maçın 90’ıncı dakikasında Tuğçe Kılıç durumu 20’a getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın skoru olurken, Bilecikspor 26 Ekim günü başlayacak lig öncesi moral buldu.

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