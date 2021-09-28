Bilecik'te yeni açılacak taksi durağı için ihale

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Bilecik merkez istasyon taksi durağı için T plakalı ticari taksi ihalesi yapılacak.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ihalenin 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.00’da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacağını belirtti. Şahin, "Açılacak olan yeni taksi durakları yeni otogar, hızlı tren ve istasyon mevkiine hizmet edecektir. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlarımız için şartnameler, Zabıta Müdürlüğümüzde bulunmaktadır. Vatandaşlarımız ihale hakkında detaylı bilgiyi www.bilecik.bel.tr adresindeki duyurular kısmında bulabilecektir" dedi.

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