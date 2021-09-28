Rektör Beydemir, öğrencilerle sohbet etti

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir 20202021 eğitimöğretim yılının açılmasıyla uzun bir ara sonra kampüse gelen öğrencilerle sohbet etti.

Rektörü Beydemir ve beraberindeki heyet kampüs turuna çıktı. Kampüste stant kuran Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü aşı personeli ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü personelinden görevleri hakkında bilgi alarak kolaylıklar diledi. Öğrenci ve velilerle sohbet eden Rektör Beydemir, tüm öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi.

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