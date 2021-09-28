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Kılıçdaroğlu: Bizim bir helalleşme süreci başlatmamız lazım (2)

DHA

Kılıçdaroğlu: Bizim bir helalleşme süreci başlatmamız lazım (2)


SANAYİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantının ardından sanayi esnafını ziyaret ederek sohbet etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ardından Bozüyük ilçesinden Bilecik kent merkezine geçerek Bilecik Belediyesi´ni basına kapalı olarak ziyaret etti. Atatürk Parkı´nda Bilecik Belediyesi´nin toplu temel atma ve açılış programına da katılan Kılıçdaroğlu, buradaki kalabalığa seslendi. Türkiye´nin bütün sorunlarını bildiklerini ve çözeceklerini ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Az önce iki genç yanıma geldi, biraz şikayetlerini dile getirdiler, 'Biz 'Z' kuşağıyız ve bu yönetime tahammül edemiyoruz' diyorlar. Bunun değişmesi lazım diyorlar. O gençlere sözüm sözdür, o gençlerin hayalleri benim hedefim olacak. O gençlerin hayallerini gerçekleştirmek, benim boynumun borcu olacak. Hiçbir genci aç ve açıkta bırakmayacağız. Herkesin inanmasını istiyorum. Çünkü siyaseti ahlaklı zemine taşıdığınız zaman herkesin ödediği verginin hesabını millete verdiğiniz zaman, farklı bir Türkiye çıkacaktır ortaya. İyi bir yöneticiyseniz, harcadığınız her kuruşun hesabını veriyorsanız. Cebinizi değil de vatandaşı düşünüyorsanız, köşeyi dönmeyi değil de vatandaşın huzur içinde yaşamasını istiyorsanız. Türkiye´nin imkanları var. Var olan sorunlarını hepsini çözebiliriz. Yine ifade edeyim, kadınlara yönelik şiddet, kadınlara kalkan eli asla affetmeyeceğiz. Kadınlara yönelik şiddeti asla kabul etmiyoruz. Kadınların yaşadığı dramı da çok iyi biliyoruz. Oğlu, eşi işsiz biliyorum, kendisi işsiz onu da biliyorum. Pazara gidince alışveriş yapamadığını da biliyorum. Sorunları biliyoruz ama aşmasını da biliyoruz. Bu sorunları aşmanın anahtarı bende değil, sizin elinizde. Sandık gelecek, sandığı açacaksınız oyunuzu kullanacaksınız. Yeni bir umudu yeşerteceğiz" dedi. 
'1 YILDA YURT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti hükümetinin 19 yıldır üniversite yurt sorununu çözemediğini ifade etti. İktidar olmaları halinde yurt sorununu 1 yılda çözeceklerini belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Sevgili anneler, çocuklarınız üniversiteyi kazandı, hepiniz çok sevindiniz, arkasından bir dert. Oğlum kızım Ankara, İstanbul, Samsun belki Trabzon´a gidecek ama hangi yurtta kalacak. Yurt sorunu var. 19 yıldır yurt sorununu çözemediler. Size şikayet ediyorum. Bütün anne ve babalara şikayet ediyorum. 19 yıldır iktidardalar 19 yıldır yurt sorununu çözemediler. Benim Bilecik meydanından size ve Türkiye´deki tüm anne ve babalara sözümdür. İktidarımızda 1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğim. Onlar parayı cepleri için kullandılar, biz parayı milletimiz için kullanacağız. Biz evlatlarımız için kullanacağız. Hepinizin bundan emin olması lazım. Türkiye´de 83 milyon yurt dışındaki çiftçilere çalışıyoruz. Bunu, bu tabloyu değiştireceğim. Biliyorum 'Almanya bizi kıskanıyor' diyeceksiniz ama değerli kardeşlerim, onlar ne yaparsa yapsınlar. Onların ne yaptığınız siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Onların en büyük korkuları 'Acaba iktidardan olur muyuz?' olacaksınız. Siz gideceksiniz, milletin iktidarı gelecek. Biz yöneteceğiz, Allah´ın izniyle göreceksiniz. Nasıl güzel bir ülke yönetilirmiş. Nasıl ayrımcılık yapılmazmış, Ortadoğu da barış sağlanırmış. Nasıl çocuklarımız huzur içinde okula gidermiş. Bunların hepsini onlar da görecekler. Onların çocukları da görecek. Biz temiz siyaset anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Sizin oyunuza değil, sizin sorunlarınıza, dertlerinize talibim. Dertlerinizi de çözeceğiz."
Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını da yakından takip ettiğini ve partisinde bunun üzerinde çalışan bir ekip olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Süleyman Şah türbesini eski yerine taşıyacaklarını belirterek, "Dış politikada yanlış yaptılar. Milyonlarca Suriyeli, Afganlı geldi. Şimdi Suriyelilere sakın kızmayın, onların günahı yok, onları buraya getirenlere kızacaksınız. Suriyelilerin ne kabahati var. Kim gitti oraya, kim şehitlerimizi o topraklarda bıraktı." dedi. Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında Süleyman Şah türbesini de tekrar eski yerine taşıyacaklarını söyledi. 
ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yinelerken sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunlar iktidarda kaldığı sürece geçen her gün topluma maliyet her gün daha fazla olacak. Yani bunların topluma maliyeti giderecek artacak. Onun için diyorum ki erken bir seçim yapın, sandığı bir an önce getirin, sizde kendinizi kurtarın. Hiç değilse şu milletin sırtına binmeyin. Zam zam nereye kadar zam? Sadece son 2 haftada doların Türk Lirası karşısındaki yükselişinin faturası bile 100 milyarın üzerinde. Onların şunu bilmesini isterim. Döviz bazında 5´li çeteye verilen bütün ihaleleri iptal edeceğiz. Onların tamamını kamulaştıracağım. Dostlarımızla birlikte yapacağız, milletin cebine el atan, sülük gibi kanını emenlerden hesap soracağız. Herkes bunu bilsin. Ben temiz siyaset istiyorum. Elbette ki işadamı kazanabilir, sanayici yatırım yapar, istihdam yaratır başımızın üzerinde yeri var. Ama milletin ödediği vergileri alacaksın, istediğin gibi kullanacaksın. Türk Lirasına güvenmeyeceksin, dolar bazında hesap yapacaksın, köprüden geçerken dolar bazında ücret ödeyeceksin. Hani siz `yerli ve milliydiniz?´ Nerede bu Türk Lirası? Türk Lirasını yeniden getireceğiz. Yeniden fabrikaları kuracağız, Türkiye'yi şaha kaldıracağız."
GENÇLERE SESLENDİ
Kılıçdaroğlu, konuşmasının son bölümünde önümüzdeki ilk seçimde yaklaşık 6 milyon 300 bin gencin ilk kez sandığa giderek oy kullanacağını söyledi. Gençlere saygı gösterdiğini ve onlara güvendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Sevgili gençler sakın unutmayın, önümüzdeki seçimde 6 milyon 300 bin genç ilk kez gidip sandıkta oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç Türkiye´nin kaderini değiştirecek, Türkiye´yi demokrasiyi getirecek, otoriter rejimini devre dışı bırakıp demokrasiden yana olan insanları iktidara getirecek. 6 milyon 300 milyon genç, başımızın üzerindedir. Onlara saygı duyacağız, onlar Türkiye´nin güvencesi ve garantisidir" dedi. 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Bilecik Belediyesi´nin aralarında alt yapı, kreş ve diğer hizmetlerin toplu açılışını yaparak kentten ayrıldı.DHA-Politika Türkiye-Bilecik Engin ÖZMENCaner AKSU-Cafer ELMAS
2021-09-28 19:16:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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