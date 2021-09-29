Osmaneli'nde ticari taksiler denetlendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ticari taksiler denetlendi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan koordinesinde ilçe genelinde ticari taksilere yönelik yol uygulaması yaptı. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve sükûnun sağlanması amacıyla yapılan uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş şube ve Trafik Denetleme Şube amirliği ekipleri de destek verdi. Ticari taksi şoförlerinin taksimetre açıp açmadıkları, emniyet kemeri, fatura kesmeleri ve yolculara karşı davranışları denetlendi. Takside yolcu olarak bulunan kişilere, şoförün yolculuk süresince sigara kullanıp kullanmadığı, trafik ışıklarına riayet edip etmediği ve cep telefonu kullanıp kullanmadığı gibi konularda sorular soruldu.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan taksi şoförleri ve yolcular, güvenli yolcu taşımacılığı noktasında yapılan denetimlerden memnun olduklarını söyledi.

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