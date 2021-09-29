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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekipleri öğrencilere kişisel güvenlik önlemlerini anlattı

İHA

Jandarma ekipleri öğrencilere kişisel güvenlik önlemlerini anlattı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında köy okullarında öğrencilere bilgilendirme yaptılar.
Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy koordinesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 'Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli jandarma Astsubay üstçavuş Saadet Yıldız ve Osmaneli Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından Oğulpaşa köyü Yeşilçimen mahallesi ve Çerkeşli köyünde eğitim ve öğretim gören öğrenciler ziyaret edildi. Öğrencilere, okula gelip giderken uymaları gereken kurallar, yabancılar tarafından verilen hiçbir şeyin alınmaması ve sohbet edilmemesi, okul önünde ve servis araçlarında uyulması gereken kurallara uyulması konuları kişisel güvenlik önlemleri anlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy “İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan protokol ile ilçemizde sorumluluk alanı içinde bulunan okullarımızda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte ülkenin geleceği olan çocukların daha güvenli eğitimöğretim ortamlarında yetişmeleri amacıyla küçük öğrencilerimize okullarda ve okul dışında kişisel güvenlik önlemleri anlatıldı” dedi.
Program sonunda öğrencilere Jandarma Komutanı Öcal Ersoy, Jandarma Astsubay üstçavuş Saadet Yıldız, Jandarma personeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından çocuk dergileri ve boyama kitapları ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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