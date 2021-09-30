Bilecik dahil 5 ilde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak

Bilecik, Iğdır, Manisa ve Sivas ve Afyonkarahisar'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bilecik'in Bozüyük, Iğdır'ın Tuzluca, Manisa'nın Köprübaşı, Sivas'ın Altınyayla, Hafik ve Zara ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçelerindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

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