Köpeğin saldırısında yaralanan kadın tedavi altına alındı

Bilecik’te sabah işe gitmek için evinden çıkan kadın, bir köpeğin saldırması sonucu ellerinden ve yüzünden yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yaşayan 36 yaşındaki S.Y. isimli kadın sabah işe gitmek için evinden çıktı. Yolda yürüyen S.Y., bir sokak köpeğin saldırması sonucu ellerinden ve yüzünden yaralandı. Saldırgan köpeğin elinden zor kurtulan S.Y., kaçarak bir komşunun evine sığındı. Ellerinden ve yüzü kanlar içinde kalan S.Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi. S.Y.'nin tedavi devam ettiği öğrenilirken, köylüler köpeklerin fazlalığından dolayı şikayet etti.

Öte yandan olayı yaşandığı yer Pazaryeri Belediyesine bağlı olmadığı, İl Özel İdare mücavir alanındın öğrenildi. Köyüler İl Özel İdare yetkililerden köpeklerin fazlalığından dolayı bir çözüm üretmelerini istediler.

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