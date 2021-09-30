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Bilecik'te hem ihracat, hem de ithalat arttı

İHA

Bilecik'te hem ihracat, hem de ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te hem ihracat, hem de ithalat arttı
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te genel ticaret sistemine göre 2021 ağustos ayında, 2020 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 29 artarak 10 milyon 737 bin dolar, ithalat yüzde 57 artarak 2021 ağustos ayında 8 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleşti.
Öte yandan Türkiye’de ise, ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 51,9, ithalat yüzde 23,6 arttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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